MotoGP: Iker Lecuona negativo, al via dalle FP3 a Valencia

Iker Lecuona torna in azione nel GP di Valencia. Arrivano buone notizie da KTM Tech3: l'ultimo test è negativo, il pilota spagnolo sarà in pista dalle FP3.

Arrivano buone notizie da Red Bull KTM Tech3 in vista del penultimo evento MotoGP stagionale. Il team di Hervé Poncharal sarà nuovamente al via con entrambi i suoi piloti. Dopo la quarantena precauzionale Iker Lecuona è risultato negativo anche all’ultimo test PCR ed è pronto per mettersi in viaggio per il Circuit Ricardo Tormo. Il giovane spagnolo sarà regolarmente al via per l’appuntamento di Valencia a partire dalle FP3, quindi da sabato mattina.

Un’ottima notizia non solo per la squadra, ma anche per il pilota. Si tratta infatti del suo vero Gran Premio di casa, essendo proprio originario di Valencia, ma è anche la pista dove ha debuttato l’anno scorso in MotoGP, sostituendo l’infortunato Oliveira. Una bella emozione doppia quindi per Lecuona, pronto a ripartire dopo la quarantena obbligatoria in seguito alla positività del fratello. Dopo l’ultimo test negativo e l’OK delle autorità andoranne, può mettersi in viaggio.

“Gli è permesso di partire sabato, non prima” aveva confermato Hervé Poncharal, nell’ipotesi che le notizie fossero buone. “Si metterà in viaggio quindi molto presto per essere in circuito verso le 9:00. Poi, come ha fatto Valentino Rossi, disputerà FP3, FP4, qualifiche e gara.” Ora che è arrivato il responso, queste ipotesi diventano certezze. Team al completo quindi per confermare ancora una volta i passi avanti visti fino a questo momento.