MotoGP, idea Superpole: Davide Tardozzi duro contro i campioni

Le qualifiche MotoGP stanno sfoggiando un brutto esempio per i piloti della Moto3. Davide Tardozzi, team manager Ducati, lancia l'idea Superpole.

Week-end MotoGP rovente in terra tedesca, non solo per le temperature d’asfalto oltre i 50°. Ducati conta in una buona partenza per Pecco Bagnaia al Sachsenring. Scatterà dalla decima posizione in griglia dopo aver trovato problemi nelle qualifiche. “Pecco ieri era molto arrabbiato, perché quarta fila vuol dire problemi, essere nel gruppo con gli altri piloti, tutto può succedere – spiega Davide Tardozzi -. Secondo me ha un ottimo passo gara, se riuscirà a partire bene penso che possa fare una gara da podio“. Diverso il discorso per Johann Zarco che partirà dalla pole position, forte di uno stile di guida più soft che gli permetterà di puntare alla prima vittoria con i colori Ducati.

La scia nelle qualifiche

Nelle qualifiche del sabato ancora una volta alcuni piloti hanno cercato il traino dei colleghi più veloci. Una situazione che rischia di farsi incandescente se gli organizzatori non interverranno con delle modifiche al regolamento. Il team manager di Ducati chiede delle soluzioni pur non avendo la ricetta definitiva. “Devi fare un mix spettacolo con il problema delle bandiere gialle. La Superpole potrebbe essere una soluzione per questo, però lo show vuole tutti i piloti insieme, quindi è una cosa da valutare. Bisogna trovare un rimedio che io in questo momento non avrei. Ma ultimamente molti piloti MotoGP non si comportano bene. Ieri Miguel Oliveira pesantemente ha ostacolato Pecco e non capisco perché non l’hanno sanzionato. Poi abbiamo visto quattro piloti praticamente fermi in pista… non va bene, non è professionalità, mi dispiace vederle specialmente da campioni. Non ci si dovrebbe comportare così“.

