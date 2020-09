Numeri importanti per i primi due GP MotoGP con pubblico del 2020. Oltre 13 milioni di indotto, grande comunicazione, contatti social alle stelle. Tutti i dati.

Il Misano World Circuit chiude i due eventi MotoGP con un bilancio più che positivo. I primi due GP 2020 con pubblico, seppur ridotto per la pandemia, hanno registrato un totale di 42.219 spettatori per tutt’e due i fine settimana di gare. Numeri certo lontani dalle condizioni ‘normali’, ma è un primo segnale ad indicare la voglia di ripartenza del territorio, con tutte le precauzioni del caso. La parte del leone l’hanno fatta i media ed i canali social del circuito, che hanno garantito una grande copertura dei due eventi, osservati speciali da tutto il mondo per le particolari condizioni in cui si sono svolti.

I NUMERI DELL’INDOTTO

Doppio lavoro anche per garantire la migliore organizzazione possibile, seguendo i nuovi parametri imposti. Per quanto riguarda l’indotto complessivo si parla di 13,550 milioni di euro, nel quale sono conteggiate le 53.600 presenze turistiche legate ai due Gran Premi. I consumi per alloggio, ristorazione varia e shopping sono stimati in circa 8 milioni di euro. Grande presenza poi alla vigilia degli eventi per tutti i programmi organizzati attorno, oltre al paddock. Circa 1.400 persone che per una decina di giorni sono stati ospiti nelle strutture senza poter frequentare luoghi pubblici, in adesione ai protocolli di sicurezza disposti da Dorna Sport.

LA COMUNICAZIONE

Con il pubblico limitato, punto di forze è stato la visibilità mediatica. Dall’inizio di settembre a lunedì scorso si contano 7.460 articoli sui media italiani cartacei e online (fonte: Ecostampa), ai quali si aggiungeranno quelli esteri indicati dal media report della Dorna. Imponente anche la copertura televisiva: 80 broadcaster internazionali hanno distribuito le immagini in 200 Paesi. L’audience televisiva per SKY Sport è stata molto soddisfacente e sui canali in chiaro ha superato gli otto milioni di telespettatori nei due weekend.

Proprio per sfruttare l’evento come veicolo promozionale e sopperire all’impossibilità delle troupe TV di muoversi fra paddock e territorio, sono stati prodotti sette video che raccontavano la Rider’s Land, resi disponibili sull’hub di Dorna Sport. Da lì le piattaforme di tutto il mondo hanno prelevato servizi e immagini.

SOCIAL NETWORK

I video sono stati anche diffusi dai social network ufficiali e rilanciati da tutti quelli del sistema turistico dell’Emilia-Romagna e di San Marino. In totale hanno raggiunto oltre 246 mila contatti, ottenuto 70 mila visualizzazioni e incassato più di 5.600 like. Particolare successo per “Riders’ Land – Dove tutti si sentono piloti”: una gara goliardica di mosconi tra bagnini, capace di ottenere 24 mila visualizzazioni e 2.500 reazioni, per una copertura di 70 mila persone. Davvero enorme infatti il successo sui social network.

La pagina Facebook di Misano World Circuit ha registrato nei due weekend oltre 2,4 milioni interazioni e più di 124 milioni visualizzazioni. La provenienza delle maggiori interazioni, dopo l’Italia, arriva da Spagna, Indonesia, India, Francia e Germania. Il profilo Instagram di MWC ha riportato oltre 1,4 milioni di visualizzazioni e più di 31.000 le interazioni con i post. Il primato va agli oltre 2.000 per quello dedicato alla vittoria di Franco Morbidelli in MotoGP.