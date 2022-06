MotoGP, Honda tace sul mercato: Alex Marquez nodo da sciogliere

Gran Premio dopo Gran Premio il mercato piloti MotoGP assesta i suoi colpi. Aprilia ha confermato il duo formato da Aleix Espargarò e Maverick Vinales, Yamaha ha rinnovato con Fabio Quartararo, KTM ha annunciato l’arrivo di Jack Miller. Ducati aspetterà fino ad agosto prima di scegliere chi tra Jorge Martin ed Enea Bastianini salirà nel team factory, con Miguel Oliveira che sembra volgere in direzione Gresini. Al momento tutto tace in casa Honda, dopo che Alberto Puig ha ammesso di aver ascoltato Alex Rins e Joan Mir. Il maiorchino resta il super favorito per affiancare Marc Marquez dal 2023, ma si attende ancora l’annuncio ufficiale.

Alex e l’influenza della famiglia Marquez

Pol Espargarò sicuramente non farà più parte del team factory dal prossimo anno. Quasi certo il suo passaggio in KTM Tech3, ma i veri nodi restano nel team LCR Honda. Alex Marquez corre la sua terza stagione in MotoGP, ha collezionato solo due podi nel suo anno da rookie con la RC213V del team ufficiale, poi i risultati sono stati ben al di sotto delle aspettative. Il suo arrivo nel team LCR ha spinto la squadra di Lucio Cecchinello a rivoluzionare la squadra nel suo angolo di box. Christophe Bourguignon da quest’anno ha assunto il ruolo di direttore tecnico, mentre David Garcia è il nuovo capo tecnico di Alex Marquez. “Tutte le persone che Alex e Alzamora hanno portato in squadra si sono adattate bene – spiega il team principal Cecchinello -. Sono tutti professionisti a cui non abbiamo mai avuto niente da rimproverare. Se Alex partisse domani, non è detto che partirà anche chi è arrivato“.

Nuovi scenari dal mercato MotoGP

Sul fronte del pilota giapponese Lucio Cecchinello non ha voce in capitolo, mentre il suo punto di vista viene preso in considerazione sulla scelta dell’altro pilota. Alex Marquez, se ci sarà rinnovo, verrà confermato per un altro anno, anche se non dispiacerebbe poter puntare su uno dei due piloti Suzuki, Joan Mir o Alex Rins. Con l’influenza di Marc Marquez in casa HRC sarà possibile chiudere ogni rapporto con il fratello minore? “La famiglia Marquez è influente, questo è certo, ma vedo anche persone professionali, con i piedi per terra che hanno un senso della meritocrazia – spiega Lucio a ‘Moto Revue’ -. Emilio Alzamora non mi ha mai spinto a sostenere Alex. Lo dice anche lui, deve ottenere risultati per continuare in MotoGP… D’altra parte, certo, se piloti come Mir e Rins cercassero il manubrio, potrei essere interessato. Ma dobbiamo essere onesti, il problema principale in questo momento non è Alex, ma la moto“.

