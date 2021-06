MotoGP, Honda omologa una nuova carena per Marc Marquez

All'inizio del week-end MotoGP al Sachsenring Honda ha omologato la seconda carena aerodinamica per Marc Marquez testata in Catalunya.

Nel test MotoGP in Catalunya Marc Marquez è stato il più stakanovista del lunedì. Tanta la carne sul fuoco ai box Honda, tra cui una nuova carena per la sua RC213V che è stata omologata per il Sachsenring. Si tratta del secondo e ultimo aero-pack per questa stagione, lo stesso provato lo scorso giugno. A differenza dei cosiddetti ‘baffi’ che quest’anno abbiamo visto sui prototipi marchiati Repsol, le nuove ali sulla moto di Marc Marquez seguono uno stile più simile a quello della Yamaha.

Due appendici allungate sono poste ai lati dell’anteriore, in posizione più bassa rispetto ai precedenti alettoni. Nelle FP1 MotoGP del Sachsenring soltanto il fenomeno di Cervera ha montato questa nuova versione della carenatura. I colleghi di marca Pol Espargaró, Alex Márquez e Takaaki Nakagami stanno attualmente utilizzando la prima versione che HRC ha approvato all’inizio di quest’anno. Si ricorda che in questa stagione ogni pilota può introdurre al massimo un cambio di carena lungo tutto il percorso.

Alberto Puig, team manager Honda, ha parlato di questa nuova opzione aerodinamica ai microfoni di DAZN. Non tutti i piloti dell’Ala dorata sceglieranno questo pacchetto, dal momento che ognuno ha le esigenze di guida. Quindi lascia la porta aperta a differenti declinazioni nei prossimi Gran Premi. “È impossibile che tutti vogliano utilizzare lo stesso. Poiché questo può essere fatto per ogni pilota, lo abbiamo approvato solo per Marc in questo momento“.