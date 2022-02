MotoGP, Guidotti becca Ducati: “Non avevano bisogno di me”

Francesco Guidotti traccia un bilancio al termine del primo test MotoGP a Sepang. Il team manager KTM lancia un'altra frecciata all'ex costruttore Ducati.

Francesco Guidotti chiude la sua prima sessione di Test MotoGP a Sepang con i colori KTM. E’ consapevole che ci sarà tanto lavoro da fare. Miguel Oliveira, miglior pilota del marchio austriaco, chiude al 15° posto nel day-2. Nel doppio debriefing dei due giorni viene incalzato ancora sul suo passato in Ducati Pramac.

Guidotti e il messaggio a Ducati

La preseason non fa testo, ma la RC16 ha portato poche novità ai test. La nuova filosofia è di massimizzare il potenziale dei pochi aggiornamenti, in attesa che Fabiano Sterlacchini imprima il suo timbro tecnico sull’evoluzione. Le Ducati sono avanti e non è certo una sorpresa per il team manager KTM. Non sono certo i risultati a fargli rimpiangere la sua scelta. “Non c’è mai stata trattativa con Ducati per il mio lavoro. Ho dovuto riferire solo a Paolo Campinoti, a Ducati ho semplicemente comunicato la mia decisione. Nel team ufficiale Ducati sono già strutturati, non avevano bisogno di me“.

Il risultato dei primi test MotoGP Irta non demoralizza il tecnico toscano. KTM può mettersi alla pari con Ducati, almeno questo è l’obiettivo. A livello aziendale ci sono poche differenze. “Definire piccola la Ducati è un errore. E’ una grande azienda con alcune centinaia di dipendenti. Le realtà sono abbastanza simili con KTM. Il gruppo KTM è allo stesso livello, fa un prodotto diverso ed è impegnato su più fronti. Si tratta di due organizzazioni diverse, con storie diverse. Hanno obiettivi simili, perché entrambi vogliono vincere“.

Prime difficoltà al box KTM

Raul Fernandez e Remy Gardner sono due rookie alle prese con la nuova categoria MotoGP. Miguel Oliveira e Brad Binder hanno comparato le moto 2021 e 2022. “Stiamo cercando il miglior pacchetto e la sua corretta configurazione di base per le prime gare. Nel frattempo, si stanno sviluppando cose speciali per il futuro“, ha assicurato Francesco Guidotti. “Per il momento, si tratta di combinare il miglior materiale disponibile del 2021 e del 2022 e metterlo insieme correttamente“. Non è questo il momento di trarre le prime conclusioni, ma un dato è certo: “Al momento i risultati dei test dicono che siamo indietro. Ci metteremo al lavoro“.

Foto: MotoGP.com