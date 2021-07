MotoGP: Guardate che meraviglia il motore della M1 di Quartararo

Nel museo di Iwata è possibile ammirare il motore della Yamaha M1 di Fabio Quartararo e Maverick Viñales. Ecco qualche immagine.

Di serie o da competizione, la maggior parte dei modelli Yamaha è esposta nel Communication Plaza di Iwata. Alla fine dello scorso anno si parlava della possibilità di dare un’occhiata in maniera virtuale, ma purtroppo sembra che non sia più possibile.

In ogni caso la collezione, in costante aggiornamento, presenta ora qualche particolare in più. Stiamo parlando del settore MotoGP, visto che ora ci sono le M1 con le colorazioni utilizzate da Fabio Quartararo e da Maverick Viñales. Oltre certo alla M1 “60esimo anniversario” ed all’ultima versione del motore quattro cilindri in linea con, in particolare, i suoi corpi di aspirazione.

Le poche foto rilasciate dalla Yamaha permettono di fare il gioco delle differenze con la MotoGP appena più vecchia di Valentino Rossi, che ritroviamo nel video qui sotto.

Una vera gioia per gli occhi. Non smetteremo mai di ammirare il blocco lavorato dal pieno con la sua distribuzione centrale, il supporto dell’ammortizzatore posteriore, le pompe dell’olio, l’alternatore di ridottissime dimensioni, ecc…

L’articolo originale su paddock-gp