MotoGP, Gresini-Honda botta e risposta: “Che ordini avete per domenica?”

Honda Racing Corporation non vede l’ora che finisca questa stagione MotoGP a dir poco deludente. Due podi nel 2022, il primo con Pol Espargarò a Losail, l’altro a Phillip Island con Marc Marquez. Poi la squadra diretta da Alberto Puig ha assistito inerme allo strapotere di Ducati e degli altri costruttori, tanto che Honda chiuderà l’anno all’ultimo posto nella classifica Costruttori e con nessuno dei suoi piloti nella top-10 finale.

Honda pensa alla stagione MotoGP 2023

Il ritorno di Marc Marquez è sicuramente la migliore notizia per il team nipponico, insieme al rinnovo della partnership con il main sponsor Repsol fino al 2024. Sarà un biennio decisivo per il futuro del marchio, che dovrà convincere il suo fuoriclasse a restare, prima che possa essere tentato da altre soluzioni. A Valencia si chiude uno dei capitoli più difficili per l’azienda dell’Ala dorata e si apre il prossimo, con una giornata di test Irta fondamentale per pianificare la prossima stagione MotoGP. Marc ha già fatto risuonare un campanello d’allarme, sottolineando come la Honda sia già in ritardo sull’evoluzione della RC-V 2023. Ma martedì 8 novembre sapremo finalmente a che punto sono gli ingegneri HRC, che assicurano da tempo una svolta tecnica, dopo aver perso un po’ la bussola in assenza del suo faro catalano.

Scambio di tweet Honda-Gresini

In un tweet sul profilo ufficiale Repsol Honda Team si legge “Mi sono appena svegliato e mi sono ricordato che è rimasta solo una gara“. All’indomani dell’ultimo GP di Valencia approderà Joan Mir nel box factory, mentre Alex Rins prenderà posto nel team satellite LCR di Lucio Cecchinello. C’è una grande voglia di riscatto dopo il ritorno di Marc Marquez, ma servirà la lunga pausa invernale per consentire ai tecnici di allestire un buon pacchetto da mettere in pista nel prossimo campionato MotoGP. Un messaggio che viene simpaticamente intercettato dal team Gresini Racing che commenta: “Dovesti essere felice che la stagione sta finendo“. Un chiaro quanto ironico riferimento alle pessime prestazioni del marchio nipponico, che rischia di chiudere l’anno senza una vittoria. Tra Honda e Ducati non corre buon sangue, sportivamente parlando, e da HRC la provocatoria replica non si fa attendere: “Quali sono gli ordini per la vostra domenica?“.

Bastianini punta alla top-3

Sugli ordini di scuderia si è fatto un lungo parlare, dopo la tabella esposta ad Enea Bastianini per ricordargli di avere alle spalle Pecco Bagnaia. A molti è sembrato un comando dall’alto, invece sappiamo perfettamente che il ‘Bestia’ ha provato fino all’ultimo a conquistare la quinta vittoria stagionale in Malesia. Dal team di Nadia Gresini arriva una risposta esemplare quanto umoristica: “Ordineremo la paella e 25 punti“. Nel mirino di Enea c’è il terzo posto in classifica piloti che dista appena un punto. Per centrarlo bisognerà finire davanti ad Aleix Espargarò e, magari, vincere la quinta gara del Mondiale 2022. In ogni caso per Gresini Racing Team sarà una prima stagione MotoGP da incorniciare.

Foto Gresini Racing Team