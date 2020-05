Gli organizzatori del Gran Premio di Francia stanno lavorando per salvare questa tappa a Le Mans. L'ipotesi è di recuperarlo ad inizio ottobre.

Il Gran Premio a Le Mans è uno degli appuntamenti finora senza una nuova data nel calendario MotoGP. Si prova però a reinserirlo per questa stagione: le riunioni tra Dorna, FIM e IRTA non si sono mai arrestate. Si lavora per ricominciare a luglio e gli organizzatori della tappa francese (prevista in origine in questo fine settimana) coltivano la speranza che si possa recuperare l’evento MotoGP negli ultimi mesi dell’anno.

Le intenzioni pubblicate in una nota. “Come organizzatori del Gran Premio di Francia, stiamo cercando di far sì che l’appuntamento si disputi nelle prime due settimane di ottobre. Ancora da confermare questa possibilità, ma speriamo che nelle prossime settimane si registrino sviluppi positivi riguardo la situazione sanitaria. Chiaramente rimangono le incertezze riguardo eventi molto popolati, viste le regole imposte dal governo.”

“Siamo pienamente consapevoli dell’imprevedibilità del futuro, ma restiamo realistici e positivi. È ragionevole avere speranza così come non essere del tutto certi.” Ipotesi che dovranno essere valutate e su cui Dorna sta lavorando per permettere la ripartenza ed un calendario 2020. Certo è che al momento rimane grande affollamento a fine stagione, ma sicuramente svariati Gran Premi dovranno essere cancellati.