MotoGP GP Valencia: Franco Morbidelli vola anche nel warm up

Dopo la pole di ieri, Franco Morbidelli comincia la domenica al meglio. È lui a stampare il miglior crono nel warm up, ultimo turno prima di dare il via alla corsa. Ad un decimo c’è Pol Espargaró, seguono Takaaki Nakagami e Jack Miller, mentre il leader MotoGP Joan Mir stampa l’ottavo tempo davanti a Fabio Quartararo. Gara da non perdere, al via alle 14.00 sul Circuit Ricardo Tormo.

È l’ultima occasione per i piloti per sistemare le proprie moto in vista della gara. Un GP che può rivelarsi storico per Suzuki, che può conquistare (almeno) la prima corona iridata… Riuscirà Quartararo a trovare qualcosa per migliorare il feeling in sella alla M1? Intanto però sono anche le ultime prove per quanto riguarda le gomme: prevalenza di doppia media al momento, con solo Pol Espargaró, Oliveira, Miller e Petrucci in pista con la soft posteriore.

In pista c’è da subito anche il rookie Alex Márquez, che sta provando le condizioni della sua mano dopo il botto di sabato. Nel mentre passa presto al comando l’uomo del sabato, ovvero Franco Morbidelli. L’alfiere Petronas SRT si impone in questa sessione davanti alla KTM di Espargaró ed alla Honda di Nakagami.

