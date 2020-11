MotoGP GP Valencia: A Morbidelli la vittoria, Joan Mir è campione!

Joan Mir Campione del Mondo! Basta il 7° posto ed ecco il titolo piloti per Suzuki. In gara vittoria di Morbidelli dopo un gran duello con Miller.

I giochi sono chiusi con una gara d’anticipo: Joan Mir diventa il primo re Suzuki in MotoGP, nonché il sesto campione per la casa di Hamamatsu nella classe regina del Motomondiale. Prima di lui contiamo Barry Sheene (1976-1977), Marco Lucchinelli (1981), Franco Uncini (1982), Kevin Schwantz (1993) e per finire Kenny Roberts Jr (2000). Ecco che viene riscritta la storia e proprio nel 100° anniversario del marchio, il 60° dal debutto nelle corse. È anche il primo a trionfare con una sola vittoria stagionale, mentre in precedenza il minimo era stato di due successi (Graham e Masetti in 500cc, Hayden in MotoGP). Le corone sono due: arriva anche il primo titolo a squadre per la casa di Hamamatsu!

Non manca una splendida battaglia in gara: Franco Morbidelli e Jack Miller regalano spettacolo fino alla bandiera a scacchi. Trionfa l’italiano davvero per un niente, grande prova per entrambi nella giornata di gloria Suzuki. Completa il podio Pol Espargaró davanti ad Alex Rins, il primo a congratularsi con il compagno di box per lo splendido risultato ottenuto. Non manchiamo di sottolineare la festa al parco chiuso per Mir: l’abbraccio col team, la famiglia, la fidanzata, per il coronamento di un’annata memorabile per il maiorchino.

Scatta regolarmente anche Alex Márquez: dopo la prova nel warm up, il rookie HRC ci prova. Ottimo scatto di Morbidelli, accelera Miller ma sbaglia e perde qualche posizione. Male Quartararo, che commette subito un errore finendo largo e precipitando in coda. Bella partenza di Oliveira e Rins, che rispettivamente guadagnano cinque e sette posizioni, mentre Mir chiude la top ten. Disastro per Zarco, sesto fino a quel momento e scivolato mentre lottava con Rins. Definitivamente KO in seguito Quartararo, nella ghiaia mentre stava cercando la rimonta.

Scappa presto Morbidelli e sembra quasi certa la sua vittoria, ma negli ultimi 10 giri ecco che Miller, a suon di giri veloci, torna sotto. Seguono Pol Espargaró, Nakagami, Rins, Binder e Oliveira, poi c’è Mir più staccato. Un peccato però assistere alla caduta del pilota giapponese, un’altra bella occasione buttata per lui. In testa la questione è Morbidelli vs Miller: l’australiano le tenta tutte, è battaglia incandescente all’ultimo giro per i due contendenti. Resiste con le unghie e con i denti l’italiano, arriva un nuovo trionfo davanti al rivale Ducati, mentre completa il podio Pol Espargaró.

