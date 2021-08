FP2 su pista umida con Lorenzo Savadori in testa alla classifica. Il rookie Aprilia precede Johann Zarco e Joan Mir, classifica combinata invariata.

Seconda sessione di libere del venerdì con doppia sorpresa. La prima è l’arrivo della pioggia, che cambia totalmente le condizioni della pista. La seconda è che in questa situazione emerge Lorenzo Savadori, che per la prima volta chiude al comando in un turno MotoGP. Il rookie Aprilia precede la rossa di Johann Zarco ed il campione in carica Joan Mir. Classifica di giornata però che si basa sui tempi registrati al mattino, con Takaaki Nakagami che quindi mantiene la prima posizione. Gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Condizioni nettamente differenti rispetto al mattino a causa della pioggia arrivata dalla fine della seconda sessione di libere Moto3. Abbiamo subito infatti un primo incidente che vede protagonista Lecuona (alla seconda caduta di giornata). Ma in generale sarà molto difficile vedere tempi più bassi rispetto alle prime prove libere… La buona notizia è che Oliveira è fit dopo il botto di questa mattina, ma sembra avvertire forte dolore ad una mano… Dopo qualche minuto Marc Márquez si porta al comando della classifica, tenendola a lungo davanti a Lecuona ed a Mir. Almeno finché non emerge Lorenzo Savadori, che si prende provvisoriamente la seconda piazza. Anzi, nei minuti finali passa anche al comando! Un piazzamento che mantiene fino alla bandiera a scacchi per la prima volta dall’esordio di categoria. Secondo è Johann Zarco, terza posizione finale per Joan Mir. Da notare un errore in grafica: Jack Miller era uscito sul finale con due gomme slick.

Classifica FP2

La classifica combinata

Foto: motogp.com