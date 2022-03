MotoGP, Remy Gardner: “Acosta? Basta consigli, è già troppo veloce!”

Inizia la stagione 2022, con cinque esordienti pronti alla sfida in top class. Il più acciaccato però è Remy Gardner, che sta ancora facendo i conti con l’infortunio al polso riportato prima dei test ufficiali. Sarà una variabile non da poco in questo primo evento dell’anno, che scatta ufficialmente domani con le prime sessioni di prove libere. Servirà cautela, senza togliere però l’emozione del debutto MotoGP, ammettendo che “Ducati e Aprilia mi hanno impressionato parecchio.” Non manca anche un commento sull’amico Pedro Acosta, rookie in Moto2 ma già pronto a spaventare la middle class…

“Ci vorrà tempo”

Il meeting online alla vigilia delle prime libere inizia chiaramente con un parere sullo stato di forma del suo polso. “Non va benissimo” ha ammesso il pilota australiano di Tech3. “Certo va meglio rispetto ai test, ma mi aspettavo qualcosa di più. Abbiamo fatto dei raggi e visto che l’osso è messo bene, ora è piuttosto una questione di legamenti e di ciò che c’è attorno. I test di sicuro non hanno aiutato… Ci vorrà tempo.” Come detto, un inizio con un po’ più di attenzione. “In un Gran Premio comunque si gira compressivamente meno rispetto ai test. Se sono sopravvissuto a quelli, allora sono a posto” ha scherzato.

“È lui che può aiutare me!”

L’obiettivo è progredire passo dopo passo, alla costante ricerca del giusto feeling con la RC16 ma senza fretta. “Certamente spingerò un po’ di più per cercare di raggiungere il limite, ma con intelligenza” ha sottolineato. Come accennato non manca anche un commento su Pedro Acosta, già a tempo di record dei test ufficiali a Portimao. “È stato impressionante” ha evidenziato Gardner. “L’avevo sentito per dargli qualche consiglio, ma è il caso che la smetta perché è già troppo veloce!” Aggiungendo, sempre in tono scherzoso, che “Ho dato anche un’occhiata alla sua telemetria, sembra anzi sia lui in grado di aiutare me!”

Foto: motogp.com