MotoGP GP Qatar, Prove 3: Franco Morbidelli al top, cade Miller

Alte temperature nel corso delle FP3, chiuse con Franco Morbidelli al comando davanti ad Aleix Espargaró ed a Luca Marini. Miller il più rapido verso le qualifiche.

Condizioni non certo semplici in questo primo turno di giornata, ma Franco Morbidelli non sembra avere particolari problemi in questa situazione. È suo il miglior crono nel caldo di Losail, a seguire troviamo la Aprilia di Aleix Espargaró (scivolato proprio all’ultimo) e la rossa del rookie Luca Marini. Non cambia la classifica MotoGP combinata, con le Ducati di Miller e Bagnaia sempre al comando. Le qualifiche scatteranno alle 18:00, subito dopo le FP4.

Come avvenuto nel primo turno del venerdì, ecco una caduta per Miller nelle fasi iniziali, stavolta alla curva 15. Mentre la classifica si colora presto del blu Yamaha grazie a Morbidelli, Viñales e Quartararo, che si appropriano delle prime posizioni. Sono tempi più alti di circa due secondi rispetto al venerdì, conseguenza del clima ben più caldo di queste FP3. Come si può vedere qui in basso…

La classifica combinata quindi non subisce cambiamenti, ma è interessante vedere chi riesce a farsi vedere in queste differenti condizioni. Scala la classifica anche Aleix Espargaró (con scivolata finale alla curva 6), stesso discorso per Marini o il duo Suzuki, mentre si chiude anzitempo il turno di Bastianini. Nessuno scalza Franco Morbidelli dalla prima casella, è l’alfiere Petronas a comandare davanti allo spagnolo di Suzuki ed al rookie Luca Marini. Non cambia la classifica combinata per determinare chi va direttamente in Q2.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com