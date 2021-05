MotoGP, GP Le Mans: nuovi orari TV e streaming SKY, DAZN e TV8

Orari TV e streaming di domenica 16 maggio delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Il nuovo programma prevede nuovi orari per i warm-up.

Quinto round del Motomondiale in scena a Le Mans. Fabio Quartararo ritorna dieci giorni dopo l’intervento all’avambraccio e conquista la sua terza pole stagionale. Qualifiche magistrali per il pilota Yamaha che chiude davanti a Maverick Vinales e a Jack Miller. Con Franco Morbidelli 4° e Johann Zarco 5° si prospetta l’ennesima sfida Yamaha-Ducati. Occhio alle Honda, con Marc Marquez che completa la seconda fila davanti ai colleghi Taka Nakagami e Pol Espargarò. 9° Valentino Rossi, Pecco Bagnaia partirà dalla 16esima finestra in griglia. Un GP di Francia che merita di essere vissuto dal primo all’ultimo giro, con il meteo pronto a sconvolgere la domenica di gara.

Dove vedere il GP di Francia

Potremo seguire il Gran Premio di Le Mans in diretta TV su Sky Sport MotoGP HD e su DAZN. In streaming anche su SkyGO, NowTV e sulla piattaforma DAZN. I non abbonati ai canali satellitari dovranno accontentarsi delle gare in differita su TV8. Sul nostro sito www.corsedimoto.com potrete seguire il LIVE della gara MotoGP, con aggiornamenti e dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale. Sul sito pubblicheremo gratuitamente video dei momenti salienti e le highlights prodotte da Sky. Gli orari sono cambiati rispetto a quanto programmato alla vigilia, almeno per quanto riguarda i warm-up e la gara MotoE. Le temperature basse hanno spinto la Safety Commission a posticipare di 40 minuti l’inizio delle azioni in pista per domenica.

La programmazione Sky e DAZN

09:00-09:20 Moto3, warm-up

09:30-09:50 Moto2, warm-up

10:00-10:20 Moto GP, warm-up

11:00 Moto3, gara

12:20 Moto2, gara

14:00 MotoGP, gara

15:30 MotoE, gara

16:25 Northern Talent Cup

La programmazione TV8

14:15 – Moto3, Gara

15:30 – Moto2, Gara

17:00 – Moto GP, Gara