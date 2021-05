MotoGP GP Jerez: pole position Quartararo, gran Morbidelli 2°

Fabio Quartararo piazza la pole position a Jerez. Franco Morbidelli ancora oltre i mezzi ed è 2°, ritrova fiducia Jack Miller in terza posizione.

Turno di qualifiche ad appannaggio dell’attuale leader MotoGP. Fabio Quartararo tocca quota 12 pole position in classe regina, 15 considerando tutte le categorie, nonché la quarta pole consecutiva sul tracciato di Jerez. E sul passo continua a confermarsi niente male… Franco Morbidelli arriva dalla Q1 e conquista una splendida seconda casella in griglia, Jack Miller sembra ritrovare fiducia e stampa il terzo crono, proprio davanti al compagno di box Pecco Bagnaia. Da evidenziare anche la 5^ piazza dell’unica Honda in top 12, Takaaki Nakagami, ma comunque sono tutti vicini: sette decimi separano il poleman dall’ultimo presente in Q2. Preludio a quella che sarà una gara da non perdere: alle 14:00 scatterà il Gran Premio di Spagna.

Q1: Morbidelli e Binder al vertice

Si comincia con una sessione ricca di nomi interessanti. Ci sono Morbidelli, tre piloti Honda, gli esordienti, tutte le KTM e Rabat. Il duo HRC e Binder si mettono particolarmente in evidenza da subito, prendendosi le zone alte della classifica, finché non si inserisce nella lotta anche Morbidelli. Proprio l’italiano si porta in seguito al comando, il primo a scendere sotto il muro di 1:37 in questo turno. Alla fine la sessione si chiude così, con Franco Morbidelli e Brad Binder capaci di assicurarsi i primi due posti utili. Oliveira perde invece il giro che valeva la terza piazza per essere andato oltre i limiti della pista, rimane fuori anche il duo HRC.

Q2: Quartararo ancora pole!

Ecco la top 12 completata, scatta la lotta per la pole position. Brillano subito le rosse ufficiali, con Bagnaia al comando prima di essere sopravanzato da Miller, ma occhio anche a Rins, Quartararo, Morbidelli, l’unica Honda guidata da Nakagami… Si infiamma fin dai primi attimi la battaglia per le prime caselle in griglia di partenza, mentre Binder attende qualche minuto prima di unirsi alla compagnia. Ma è Fabio Quartararo a piazzare la zampata vincente, ecco a referto la quarta pole position consecutiva sul tracciato andaluso. Gran prima fila di Franco Morbidelli, stesso discorso anche per Jack Miller con Ducati.

