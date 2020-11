MotoGP GP Europa: Orari del 8/11, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Chi vincerà il Gran Premio d'Europa? Tra meteo incerto e varie incognite, tre gare da non perdere. Diretta Sky Sport e DAZN, differita TV8.

Concluse le prove libere, assegnate le pole position, ora mancano solo le gare. Domenica ci sarà da divertirsi: ricordiamo, Pol Espargaró è davanti in MotoGP, Xavi Vierge scatterà dalla prima casella in Moto2, mentre in Moto3 questo piazzamento è andato a John McPhee. Si confermeranno in gara? Dopo queste prime due giornate piuttosto piovose, tutto può succedere… Il Gran Premio d’Europa sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 le gare saranno visibili solo in differita.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Domenica 8 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Domenica 8 novembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara