MotoGP GP Europa: Orari del 7/11, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Ci avviamo verso il sabato di qualifiche, chi saranno i polemen del GP d'Europa? Gli orari TV, diretta Sky Sport-DAZN e differita TV8.

Chiusa la prima giornata piuttosto variabile al Circuit Ricardo Tormo, ci avviamo verso il sabato di qualifiche. Jack Miller è al momento il migliore in MotoGP, Enea Bastianini svetta in Moto2, Celestino Vietti comanda in Moto3. Si confermeranno? Ricordiamo gli orari diversi da quelli ‘classici’, ma si spera anche in un tempo migliore… Il Gran Premio d’Europa sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Sabato 7 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.05 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 8 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 7 novembre

16.45 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 8 novembre

14.05 Differita Moto3 Gara

15.24 Differita Moto2 Gara

17.04 Differita MotoGP Gara

Foto: Circuit Ricardo Tormo