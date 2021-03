MotoGP GP Doha: Tutti gli orari, diretta su Sky Sport, DAZN e TV8

Ci avviamo verso il secondo GP del Mondiale MotoGP 2021. Tutti gli orari: diretta integrale Sky Sport e DAZN, qualifiche e gare live anche su TV8.

Chiuso il primo capitolo della stagione 2021, ecco che già si riparte per il secondo round. Si corre di nuovo sul tracciato qatariota. Dopo le vittorie di Maverick Viñales, Sam Lowes e Jaume Masiá, chi trionferà? Non perdete il Gran Premio di Doha, la cui diretta integrale sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Ma stavolta anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sarà possibile vedere sempre in diretta le qualifiche e le gare delle tre categorie. Tutti gli orari del fine settimana.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Giovedì 1 aprile

16.00 Conferenza stampa MotoGP

Venerdì 2 aprile

12.50: Diretta Moto3 Prove Libere 1

13.45: Diretta Moto2 Prove Libere 1

14.40: Diretta MotoGP Prove Libere 1

17.10: Diretta Moto3 Prove Libere 2

18.05: Diretta Moto2 Prove Libere 2

19.00: Diretta MotoGP Prove Libere 2

Sabato 3 aprile

12.25: Diretta Moto3 Prove Libere 3

13.20: Diretta Moto2 Prove Libere 3

14.15: Diretta MotoGP Prove Libere 3

16.30: Diretta Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

17.25: Diretta Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

18.20: Diretta MotoGP Prove Libere 4

19.00: Diretta MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 4 aprile

13.40: Diretta Moto3 Warm Up

14.10: Diretta Moto2 Warm Up

14.40: Diretta MotoGP Warm Up

16.00: Diretta Moto3 Gara

17.20: Diretta Moto2 Gara

19.00: Diretta MotoGP Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Dopo la differita del primo GP 2021, la ‘replica’ a Losail sarà trasmessa in diretta: ecco gli orari di qualifiche e gare.

Sabato 3 aprile

16.30 Diretta Moto3 Qualifiche

17.25 Diretta Moto2 Qualifiche

18.20 Diretta MotoGP Prove Libere 4

19.00 Diretta MotoGP Qualifiche

Domenica 4 aprile

16.00 Diretta Moto3 Gara

17.20 Diretta Moto2 Gara

19.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com