MotoGP GP Doha, Prove 3: Fabio Quartararo precede le Suzuki

FP3 MotoGP piuttosto complesse, Fabio Quartararo chiude al comando, seguito dal duo Suzuki. Le Ducati sempre in testa in classifica combinata.

Penultimo turno di prove libere piuttosto difficile da interpretare a causa del vento e della sabbia in pista. Al comando c’è Fabio Quartararo, a precedere le Suzuki di Alex Rins e del campione MotoGP in carica Joan Mir. Classifica combinata che comunque non subisce alcuna variazione, visto che verso le qualifiche abbiamo sempre al comando le rosse di Miller, Bagnaia e Zarco. Turni cronometrati che scatteranno alle ore 19:00 (orario italiano).

Come avvenuto in precedenza per Moto3 e Moto2, anche la MotoGP deve fare i conti con un turno condizionato da vento e sabbia. Per questo abbiamo sette piloti a lungo fermi al box, mentre gli altri in azione chiaramente realizzano tempi molto più alti rispetto a quanto visto venerdì. Al comando a lungo c’è Quartararo, in seguito sopravanzato dal duo Suzuki.

Negli ultimi minuti comunque abbiamo qualche stravolgimento a livello di classifica, anche se i riferimenti cronometrici non apportano cambiamenti a quanto visto venerdì. Sul finale chiude al comando Fabio Quartararo, riprendendosi proprio sul finale il piazzamento sul Alex Rins e Joan Mir, in quarta piazza c’è la KTM di Danilo Petrucci, top ten anche per il rookie Enea Bastianini. Questi ultimi due però, assieme a molti altri, si ritroveranno nel primo turno di qualifiche.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com