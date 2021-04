Jorge Martín mette tutti in riga, ecco la pole al secondo GP MotoGP! Festa Ducati Pramac con anche Zarco, 2°, Viñales completa la prima fila.

Il secondo evento MotoGP della stagione 2021 vede in prima casella un esordiente. Jorge Martín brilla in qualifica e si lascia tutti alle spalle, ecco che l’alfiere Ducati Pramac si assicura il primo sigillo in classe regina! Ma è doppia festa con il compagno di box Johann Zarco in seconda piazza, completa la prima fila Maverick Viñales. Un po’ sottotono invece il duo Ducati factory, 4° Miller davanti a Quartararo e 6° Bagnaia davanti ad Aleix Espargaró. Le qualifiche si confermano una volta di più il tallone d’Achille delle Suzuki, purtroppo non va neanche per Morbidelli… Ricordiamo, la gara domenica scatterà alle 19:00 ora italiana.

Q1: passano Mir ed Oliveira

In questo primo turno di qualifiche troviamo tutte le KTM, il campione in carica Mir, il duo Esponsorama, tre Honda, il rookie Savadori e Rossi. Lotta serrata da subito, come tutti si aspettavano appaiono in parecchi in grado di puntare ai primi due posti, quelli utili per accedere alla Q2. La curiosità è che Lecuona è l’unico ad essere in azione con la media anteriore, mentre Bastianini è incappato in un problema al cambio che gli ha fatto perdere minuti preziosi. L’assalto finale, con tra i protagonisti anche Petrucci e Marini, premia Joan Mir, che si assicura il miglior tempo davanti a Miguel Oliveira, unica KTM al turno successivo.

Q2: la zampata del rookie

Ecco i 12 piloti per le qualifiche, si inizia a battagliare da subito per la pole position. Il primo ad abbattere il muro di 1:54 è Martín, ma questo è solo l’inizio. Arrivano anche Quartararo, Morbidelli, Aleix Espargaró, Bagnaia… Si infiamma la lotta per le zone alte della griglia di partenza del Gran Premio di Doha, tranne per Oliveira che attende i minuti finali. Ma ecco che arriva un esordiente: è Jorge Martín, che piazza un gran giro e si assicura così la prima casella in griglia! Doppia festa Pramac con Johann Zarco autore del secondo miglior tempo, Maverick Viñales invece si prende la terza piazza. Qualcosa non sembra aver funzionato invece per le rosse del team ufficiale…

