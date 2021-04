MotoGP GP Doha: Gli orari del 4/04, diretta Sky Sport, DAZN e TV8

Chi saranno i vincitori del Gran Premio di Doha? Ci attendono tre gare da non perdere, diretta garantita da Sky Sport, DAZN e TV8.

Le prove libere si sono concluse, le qualifiche sono archiviate. Mancano solo le gare di questo secondo appuntamento del Motomondiale, tre corse da non perdere per questa domenica 4 aprile. La sorpresa Jorge Martín, la conferma Sam Lowes ed un Jaume Masiá in grande spolvero apriranno gli schieramenti di partenza delle tre categorie. Ma chi vincerà? La diretta integrale del Gran Premio motociclistico di Doha sarà garantita da Sky Sport MotoGP (pay tv, canale 208 di Sky) e da DAZN. Infine, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) sarà possibile vedere tutt’e tre le competizioni sempre in diretta. Highlights delle gare disponibili anche su Corsedimoto.

LA PROGRAMMAZIONE SKY SPORT/DAZN

Domenica 4 aprile

13.40: Diretta Moto3 Warm Up

14.10: Diretta Moto2 Warm Up

14.40: Diretta MotoGP Warm Up

16.00: Diretta Moto3 Gara

17.20: Diretta Moto2 Gara

19.00: Diretta MotoGP Gara

LA PROGRAMMAZIONE SU TV8

Come avvenuto per gli anni precedenti, TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 121 di Sky) trasmetterà solamente le qualifiche e le gare delle tre categorie del Campionato del Mondo MotoGP. Dopo la differita del primo GP 2021, la ‘replica’ a Losail sarà trasmessa in diretta: ecco gli orari delle tre gare.

Domenica 4 aprile

16.00 Diretta Moto3 Gara

17.20 Diretta Moto2 Gara

19.00 Diretta MotoGP Gara

Foto: motogp.com