MotoGP: GP di Stiria in diretta TV su Sky Sport e DAZN, differita TV8

MotoGP, Moto2 e Moto3 nuovamente in azione al Red Bull Ring per il Gran Premio di Stiria. Diretta dei turni su Sky Sport MotoGP e DAZN, differita TV8.

Ci siamo, scatta il Gran Premio di Stiria. Si corre nuovamente al Red Bull Ring, teatro del 5° round stagionale MotoGP, il sesto per Moto2 e Moto3. Fabio Quartararo, Luca Marini e Albert Arenas i rispettivi leader iridati, ma i rivali sono pronti all’attacco. Chi emergerà in questo secondo evento austriaco consecutivo? Per saperlo non perdetevi nessun turno: la diretta esclusiva sarà garantita sia da Sky Sport MotoGP (canale 208) che da DAZN. TV8 invece trasmetterà in differita qualifiche e gare delle tre categorie.

La programmazione Sky Sport/DAZN

Venerdì 21 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 1

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 1

13.15-13.55 Moto3 Prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP Prove libere 2

15.10-15.50 Moto2 Prove libere 2

Sabato 22 agosto

9.00-9.40 Moto3 Prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP Prove libere 3

10.55-11.35 Moto2 Prove libere 3

12.35-13.15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13.30-14.00 MotoGP Prove libere 4

14.10-14.50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.05-15.45 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 23 agosto

8.40-9.00 Moto3 Warm Up

9.10-9.30 Moto2 Warm Up

9.40-10.00 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 22 agosto

15.30 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 23 agosto

14.05 Differita Moto3 Gara

15.25 Differita Moto2 Gara

16.30 Differita MotoGP Gara