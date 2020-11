MotoGP verso un doppio GP a Valencia. Da Michelin un'intera gamma di pneumatici asimmetrici. Taramasso: "Due settimane impegnative, ma sappiamo cosa aspettarci."

Motomondiale che si avvia alla tripletta finale di questa particolare stagione 2020. Due gli appuntamenti mondiali previsti al Circuit Ricardo Tormo, a cominciare dal Gran Premio MotoGP d’Europa di questo fine settimana. Michelin dovrà fornire la migliore scelta possibile quindi per un tracciato di 4005 metri, da percorrere in senso antiorario, in una zona in cui notoriamente si registrano basse temperature mattutine.

A Valencia avremo una gamma di gomme particolare: parliamo infatti di tutte le slick (morbida, media, dura) dalla struttura asimmetrica, con una spalla sinistra più dura per il maggior numero di curve in questa direzione. Una scelta specifica per affrontare al meglio le caratteristiche di questo circuito. Unica eccezione le gomme da pioggia: soft e medium anteriore saranno simmetriche, torna la struttura asimmetrica per le mescole posteriori.

“È una stagione particolare” ha dichiarato Piero Taramasso. “Siamo alle battute finali, troveremo un tracciato dal quale sappiamo cosa aspettarci, visto che normalmente ci andiamo in questo periodo. Ci aspettiamo mattinate fredde. Questo ed il layout particolare indicano che si tratta di una delle poche piste per cui optiamo per una gamma di mescole asimmetriche. Anzi, quest’anno è l’unica, vista la cancellazione dei GP a Sachsenring e Phillip Island. Ci attendono due settimane impegnative.”