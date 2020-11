MotoGP: Gli orari TV del GP Valencia, diretta Sky/DAZN e differita TV8

Le tre classi del Motomondiale pronte a cominciare il GP di Valencia. La programmazione completa, diretta Sky/DAZN e differita TV8.

Ci siamo, domani scatta l’azione per i piloti del Motomondiale. Teatro sarà nuovamente il Circuit Ricardo Tormo, che ospita il penultimo round della stagione 2020. Potremmo già avere almeno un campione… Orari una volta di più differenti da quelli ‘classici’: tutto posticipato di un’ora, come successo anche la scorsa settimana. Il Gran Premio di Valencia sarà trasmesso integralmente in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e DAZN, mentre su TV8 saranno visibili in differita qualifiche e gare.

La programmazione Sky Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 13 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 1

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 1

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 1

13.35-14.15 Moto3 Prove libere 2

14.30-15.15 MotoGP Prove libere 2

15.30-16.10 Moto2 Prove libere 2

Sabato 14 novembre

10.00-10.40 Moto3 Prove libere 3

10.55-11.40 MotoGP Prove libere 3

11.55-12.35 Moto2 Prove libere 3

13.15-13.55 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

14.10-14.40 MotoGP Prove libere 4

14.50-15.30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15.50-16.30 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 15 novembre

9.00-9.20 Moto3 Warm Up

9.30-9.50 Moto2 Warm Up

10.00-10.20 MotoGP Warm Up

11.00 Moto3 Gara

12.20 Moto2 Gara

14.00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Sabato 14 novembre

16.15 Sintesi qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 15 novembre

14.45 Differita Moto3 Gara

16.00 Differita Moto2 Gara

17.45 Differita MotoGP Gara

