MotoGP, Gerloff contento a metà: “Avrei voluto passare prima Marini”

Garrett Gerloff, prima corsa MotoGP con una punta di rammarico. Ora ritorno alla SBK, e scherza: "Terza pista nuova in due settimane, il cervello va in tilt!"

A Valencia 2020 aveva messo a referto solo le libere, stavolta ecco la sua prima vera occasione in MotoGP. Garrett Gerloff ha momentaneamente accantonato la sua Superbike per fare capolino nel Motomondiale, sostituendo l’infortunato Morbidelli. Tantissime cose da imparare in pochi giorni, ma con l’allegria ed il sorriso che lo contraddistinguono. Alla fine chiude la corsa in 17^ e penultima posizione, e nonostante tutto non nasconde un certo rammarico.

Come detto, non sono mancate le difficoltà di base, visto che la “sua” moto e la M1 sono ben diverse. “Mi sono dovuto concentrare per ricordarmi la procedura di partenza, i due dispositivi… Entrare poi nella prima curva usando i freni in carbonio, di cui non sapevo esattamente il comportamento.” Queste solo alcune cose da considerare, quindi un bel coefficiente di difficoltà. Ma non è soddisfatto. “Sono contento di aver concluso la gara, ma ad essere sincero sono un po’ deluso, mi aspettavo qualcosa di più.”

Scattato dall’ultima casella in griglia, spiega poi a motogp.com l’andamento della sua gara. “Sono rimasto vicino a Luca Marini, avrei voluto passarlo prima e più facilmente, visto che all’inizio Valentino ed altri erano appena più avanti.” Non è stato invece come sperava. “Andava meglio in frenata ed aveva più velocità di me.” Perdendo il treno col gruppo di piloti che li precedevano. “Non mi piace stare troppo indietro, non sono più riuscito a vedere i ragazzi davanti a me, peccato!”

“Ma è stato comunque divertente, sono davvero grato per questa occasione” ha sottolineato con un largo sorriso. Sfida completata, questo fine settimana si torna al suo campionato, ovvero il Mondiale Superbike. “Sarà un po’ come tornare a casa” ha affermato Garrett Gerloff . “Ho imparato tanto sulle differenze tra le due moto. Ma ora non vedo l’ora di correre a Donington, sarà la terza pista nuova che incontro nelle ultime due settimane… Il mio cervello va in tilt!” ha concluso con una risata.

Foto: motogp.com