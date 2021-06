MotoGP, Garrett Gerloff: “Sarà bello ai box con Valentino Rossi”

Garrett Gerloff sostituirà Franco Morbidelli nel week-end MotoGP ad Assen. Affiancherà Valentino Rossi nel box Petronas SRT.

Franco Morbidelli salterà il week-end MotoGP di Assen dopo l’infortunio al ginocchio sinistro. Al suo posto l’americano Garrett Gerloff, che ha già avuto un primo approccio con la M1 a Valencia 2020, quando ha sostituito Valentino Rossi per una giornata. Non ha avuto esitazioni ad accettare l’offerta del team Petronas SRT. Dopo il test di Navarra ha preso un aereo in direzione Olanda e affiancherà il nove volte campione del mondo ai box. “È una sfida. Ma non sono uno che scappa da una sfida. È affascinante ed emozionante. Sono molto grato per questa opportunità e spero di poter fare bene. Ma tengo anche le dita incrociate per Franky affinché possa tornare presto“.

Gerloff lavorerà a stretto contatto con lo staff di Morbidelli e potendo osservare il veterano Valentino Rossi. “Non l’ho ancora visto, ma è strano vedere il suo equipaggio e sapere che guideremo insieme per la squadra“. Non ha avuto il tempo di prepararsi al meglio in vista di questo impegno, dove troverà un asfalto recentemente rinnovato. L’ha saputo solo al suo arrivo nel paddock della MotoGP, segno che sarà una vera e propria avventura. “Non conosco il circuito. Ma ho la sensazione che non avrò problemi, perché mi sembra di conoscere ogni angolo delle gare che ho visto in TV. Ci sono anche molte impostazioni di bordo sul lato MotoGP. Il percorso è molto fluido e dovrebbe adattarsi a noi piloti Yamaha“.

Inoltre Garrett Gerloff farà tesoro della sua prima e breve esperienza in MotoGP. 16° nelle FP1, 19° nelle FP2, proverà a compiere un piccolo step in avanti e a racimolare esperienza utile per il suo campionato Superbike. “Ho una vaga idea di cosa aspettarmi. Spero che sia asciutto così posso conoscere la moto in queste circostanze. A Valencia era bagnato. Mi sento pronto“.