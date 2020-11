MotoGP: Garrett Gerloff in pista nel venerdì del GP d’Europa

Garrett Gerloff in pista in questo venerdì a Valencia. Il pilota statunitense guiderà la M1 di Valentino Rossi, in attesa dell'esito dell'ultimo tampone.

Garrett Gerloff ha la sua occasione in MotoGP. Il pilota statunitense guiderà la M1 di Valentino Rossi nelle prime due sessioni di libere del Gran Premio d’Europa. Il #46 è ancora in attesa del risultato del secondo tampone, che dirà se potrà competere o no. Ma è atteso nel tardo pomeriggio, quindi nel frattempo Monster Energy Yamaha schiera il pilota GRT Yamaha in Superbike.

Ripercorriamo gli eventi. In seguito al test PCR negativo nella giornata di giovedì, Valentino Rossi si è messo in viaggio per la Spagna. Questa mattina ha realizzato un altro test, necessario per sapere se potrà o meno prendere parte al GP MotoGP. Il risultato però arriverà tardi, quindi Gerloff sarà in pista nella piovosa giornata odierna al Circuit Ricardo Tormo.

Due sessioni di libere per lo statunitense, per iniziare a conoscere la YZR-M1. Ma se il risultato di quest’ultimo test risultasse negativo, Valentino Rossi avrebbe il via libera per disputare l’evento di questo fine settimana. Tornerebbe così in azione per la tripletta conclusiva dopo un lungo stop forzato per positività al Covid.