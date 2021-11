MotoGP, Gardner-Fernandez: si accende la miccia nel box KTM Tech3

Raul Fernandez e Remy Gardner non risparmiano colpi: nella stagione MotoGP 2022 si preannuncia una bella sfida all'interno del box KTM Tech3.

La stagione Moto2 ha riservato una bella sfida tra Raul Fernandez e Remy Gardner, entrambi promossi in MotoGP, nel medesimo box KTM Tech3. Per Hervé Poncharal si tratta di gestire due galli nello stesso pollaio, la battaglia per il titolo della middle class promette di lasciare strascichi a breve-medio termine. Il vicecampione spagnolo ha detto di aver trovato ostacoli all’interno del box lungo il suo cammino stagionale. Per questo motivo lo scettro iridato sarebbe finito nelle mani del collega australiano. Raul si sente comunque il vincitore “morale” avendo conquistato più vittorie (8 contro le 5 di Gardner).

Le risposte di Gardner e Aki Ajo

Parole che sono rimbombate nell’ambiente KTM come fulmine a ciel’ sereno. Chi pensava solamente di far salire in MotoGP due tra i più talentuosi piloti del Motomondiale dovrà ricredersi. Infatti non si risparmiano botta e risposta, sperando che la pausa invernale e la diplomazia dei vertici di Mattighofen riesca a calmierare gli animi. “Chi è il campione del mondo? Può pensare quello che vuole. Penso che la squadra abbia dato a entrambi una buona possibilità – ha risposto Remy Gardner -. Il migliore ha vinto in pista… Se me lo chiedi, le sue dichiarazioni sono una stronzata“.

Parole recitate con una risata, ma tra i due si preannuncia una stagione MotoGP 2022 in piena fibrillazione. “Non ne voglio più parlare. È stata una stagione fantastica. Ho avuto una grande squadra e persone incredibilmente brave. Ora voglio concentrarmi sulla MotoGP e non soffermarmi sul passato“. Il proprietario del team Aki Ajo getta acqua sul fuoco: “Chi non ha vinto il Mondiale cerca ragioni. Remy ha vinto cinque volte, è stato più costante, ha fatto una stagione incredibile. E non c’erano crepe interne nel box. Dobbiamo essere orgogliosi della nostra stagione… Abbiamo passato due anni fantastici insieme. Lo tengo a mente. Non mi concentro sulla lettura di interviste“.

