Franco Morbidelli entusiasta di condividere il box Petronas con Valentino Rossi nella prossima stagione MotoGP: "La sfida più gioiosa della mia carriera".

Franco Morbidelli ci crede e ci riprova. Sarà la terza stagione in classe MotoGP, la seconda con i colori Petronas SRT. “8 anni fa quest’uomo e i suoi amici hanno deciso di dare una possibilità al mio sogno. Le cose non vanno sempre come ti aspetti! Oggi, grazie a loro, la realtà è migliore di quello che desideravo per me. Sono sicuro che lottare per Petronas con e contro Vale sarà la sfida più importante e gioiosa della mia carriera. Spero di farvi divertire un sacco ed emozioni a seguirci!“.

Nel giorno della presentazione ufficiale saltano all’occhio i sorrisi e i volti distesi dei due compagni di squadra. Valentino Rossi e Franco Morbidelli insieme, anche se non con una YZR-M1 identica. Poco conta visti i i risultati del 2020 e con il congelamento dei motori gli equilibri in pista non cambieranno di molto. Grazie ai risultati di Quartararo, ottavo posto finale, e Morbidelli, vicecampione del mondo, il team malese ha potuto festeggiare il secondo posto nella classifica a squadre. Reduce da tre vittorie nella scorsa stagione MotoGP, l’italobrasiliano ha il dovere di riprovarci. “Conosco molto bene i punti di forza e di debolezza della moto, è stata una mia cara amica la scorsa stagione“.

Un box familiare

Sabato 6 marzo scenderà di nuovo in pista per il primo test precampionato a Losail. Sarà la prima occasione per condividere il box con il maestro Valentino Rossi. “Non vedo l’ora di accelerare di nuovo sulla mia M1. Molto è ancora incerto quest’anno, ma una cosa posso dire con certezza, ovvero che prima o poi tornerò in moto… Quest’anno condivido il box con Valentino e mi aspetto un buon anno. Ovviamente spero che sarà un buon anno per entrambi“.

Comunque vada sarà una grande stagione MotoGP per tutto il gruppo VR46 che porta in griglia ben tre allievi oltre al veterano. L’atmosfera ai box Petronas SRT potrebbe essere il valore aggiunto per Franco Morbidelli. “C’è molto che mi piace di questa squadra, ma prima di tutto per me sono le persone della squadra. È fantastico lavorare insieme per molto tempo, perché ti aiuta a conoscerti meglio. Naturalmente, anche la professionalità e l’alto livello in cui ci troviamo sono notevoli“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri