MotoGP: Franco Morbidelli operato, servono otto settimane di recupero

Franco Morbidelli rimesso a nuovo: di questa mattina l'intervento al ginocchio. Rimarrà in ospedale fino a domenica, previste otto settimane di recupero.

L’intervento, durato circa un’ora, è perfettamente riuscito. Franco Morbidelli è finito sotto i ferri questa mattina a Bologna per sistemare definitivamente i problemi al ginocchio sinistro. Nello specifico, il menisco ed il legamento crociato anteriore lesionati nell’ultimo incidente in allenamento. Ora il vice-campione MotoGP rimarrà in ospedale fino a domenica sotto osservazione, per poi tornare a casa ed iniziare la riabilitazione. Si parla di otto settimane, quindi non lo vedremo nel doppio round austriaco dopo la pausa estiva.

“Un altro doloroso incidente al mio ginocchio sinistro.” Così Morbidelli aveva definito quanto accaduto mercoledì in allenamento. Lo ricordiamo, già prima di Le Mans una caduta aveva messo a dura prova il suo ginocchio. L’ultimo evento di questi giorni è stato il classico colpo di grazia, che ha convinto l’ex iridato Moto2 ad operarsi. Il professor Maurilio Marcacci ed il suo staff sono intervenuti presso la Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo di Bologna. Pilota MotoGP rimesso a nuovo, vedremo quando tornerà davvero in pista.

Foto: MotoGP