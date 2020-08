Nessuna lesione importante per Franco Morbidelli, solo un bel colpo alla parte destra del corpo. Sospiro di sollievo dopo l'incidente da paura.

Franco Morbidelli sta bene, rider ok: chiaramente l’impatto l’ha sentito, ma non ci sono problemi seri. Un sospiro di sollievo dopo il pauroso incidente di cui si è reso protagonista assieme a Zarco a pochi giri dal via del Gran Premio MotoGP. Un volo pazzesco per i due piloti, ma poteva finire molto peggio: le due moto, nella carambola, hanno mancato di un soffio Maverick Viñales e Valentino Rossi.

Le immagini dell’incidente

“Ha già fatto la TAC e non sono stati riscontrati danni importanti.” Questo l’annuncio dal Centro Medico del circuito ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Ha subito un grosso colpo sulla parte destra, nello specifico spalla, mano e testa, ma non ha mai perso conoscenza.” L’ex iridato Moto2 si è poi sottoposto ad alcuni trattamenti di minore entità alla Clinica Mobile, per poi rientrare al box.