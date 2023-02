MotoGP, Franco Morbidelli: “Mi sono fatto il cu** per migliorare”

Dopo i primi giri nei test MotoGP a Sepang i dati dicono che il nuovo motore Yamaha è un passo avanti rispetto al 2022. La top speed raggiunta è di 334,3 km/h, ovvero un solo chilometro orario dietro alle Ducati di Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, due chilometri orari in meno rispetto alla Desmosedici di Enea Bastianini. Una buona notizia per Franco Morbidelli che vive questa preseason come incunabolo di una stagione decisiva in cui dovrà dimostrare carattere e desiderio di rivincita.

L’anno clou di Morbidelli

La nuova Yamaha M1 ha apportato anche modifiche aerodinamiche. Nella prima giornata si sono viste piccole modifiche, l’ampiezza dell’air intake è cresciuta, verosimilmente il nuovo motore, che nei test shakedown ha dato un buon riscontro, necessita di più aria per il raffreddamento. In base a quanto visto nei giorni precedenti con Cal Crutchlow, nei prossimi giorni ci saranno altri aero-pack a disposizione per delle sessioni di comparazione. Per Franco Morbidelli però la rinascita dovrà partire innanzitutto dalla psiche, rialzarsi dopo la triste stagione ’22. “E’ fantastico essere tornato in MotoGP“, ha detto l’italo-brasiliano dopo la prima giornata di test a Sepang. “Le sensazioni che si provano su una MotoGP sono incredibili. Auguro a tante persone di poter fare un giorno questa esperienza“.

Una preseason MotoGP ricca di novità

L’allievo della VR46 Academy chiude in top-10 davanti al compagno di squadra Fabio Quartararo, con un distacco di sei decimi dal miglior crono di Marco Bezzecchi. Mai come prima Yamaha ha messo a disposizione molto materiale nuovo per i suoi piloti, per trovare la quadra servirà ancora tempo. Bisognerà farselo bastare entro la prima gara di Portimao perché da quel momento si comincerà a fare sul serio. “Il team ha portato molte nuove parti, sono molto soddisfatto. Mostra il loro atteggiamento: quest’inverno sono molto ansiosi di migliorare. Mi piace quello che vedo sui loro volti quando entro nel box. Ora si tratta di continuare così… siamo sulla buona strada“.

Franky alla riscossa

Dopo la fine del campionato 2022 si è concesso quasi zero distrazioni, non ha mai smesso di allenarsi per arrivare al meglio alla prossima stagione. “Mi sono fatto il culo in inverno per migliorare. Devo guidare in modo più aggressivo e sto cercando di adattare il mio approccio alla pratica. Il DNA della moto è cambiato dal 2020 al 2021 – ha aggiunto Franco Morbidelli -. Se voglio essere veloce con questo nuovo concetto, devo cambiare io. Durante l’inverno non mollavo mai la moto, pensavo e sognavo la M1. Sono in un buon posto ora. La mia squadra ed io continuiamo a lavorare sodo. Siamo ancora indietro, ma ci stiamo lavorando“.

Foto: MotoGP.com