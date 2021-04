MotoGP, Franco Morbidelli: “Marc Marquez sarà un bel problema”

Franco Morbidelli a Portimao per scacciare i dubbi e trovare conferme dopo un difficile inizio di stagione MotoGP. Ma Marc Marquez sarà un problema in più.

Dieci giorni in Qatar hanno seminato più dubbi che speranze nel box Petronas SRT. L’inizio di stagione MotoGP per Franco Morbidelli si è rivelato insidioso e costellato di problemi. Prima i motori fumanti, poi il problema al posteriore (forse legato all’holeshot). Nel box diretto da Ramon Forcada hanno provato a cambiare molte componenti sulla sua M1 ‘spec-A’, senza però grandi risultati. 18° e 12° posto, solo 4 punti in valigia prima di tornare in Italia in attesa del prossimo round a Portimao.

Vietato contorcersi sulle prime due prestazioni, l’attenzione va focalizzata sul GP del Portogallo. “Sono state due gare difficili per il team e per tutti noi, ma rimaniamo fiduciosi e vogliosi di affrontare la prossima gara e vedere come andrà. Le prime due sono state gare molto particolari, dove abbiamo avuto dei problemi strani – sottolinea Franco Morbidelli -. Quindi siamo curiosi di vedere cosa succederà nelle prossime per avere un po’ conferma o meno dei nostri problemi. Il fatto che Yamaha stia andando forte è positivo perché ci può dare delle buone indicazioni e una buona strada da seguire“.

A Portimao con Marquez

Stavolta è l’italobrasiliano a dover rincorrere i piloti factory, al contrario di quanto avvenuto nella stagione MotoGP 2020. “Ovvio che non piace a nessuno avere dei piloti davanti, specie se sono con la tua stessa moto. Quindi bisognerà seguire la loro scia, lavorare bene ed essere bravi per dargli fastidio“. Lo scorso novembre, con la stessa moto, ha conquistato il podio a Portimao. “Sarà un buon posto per ripartire e vedere se la mia velocità dell’anno scorso e ancora lì“. A rendere la gara più difficile ed entusiasmante ci sarà Marc Marquez, al ritorno in pista dopo nove mesi di stop. “Sarà un avversario in più, sarà una cosa positiva per la MotoGP in generale. Un bel problema, perché all’inizio non so… ma ritornerà ad andare forte come sempre. Quindi sarà un bel problema ma siamo qui apposta – conclude Franco Morbidelli a Sky Sport -. Noi daremo il massimo come sempre, sia senza Marc che con Marc“.