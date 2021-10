MotoGP: Morbidelli ed il suo ginocchio alla prova-bis di Misano

Franco Morbidelli verso il secondo round stagionale a Misano. Un po' di riposo dopo Austin, ora si attende una condizione fisica migliore.

È passato più o meno un mese dal ritorno di Franco Morbidelli alle corse, esattamente in occasione del GP di San Marino. Un rientro dopo un lungo stop per infortunio ad un ginocchio, con conseguente intervento e lunga riabilitazione. Possiamo definirlo un tour de force, visto che assieme all’evento MotoGP ha dovuto anche disputare i successivi test ufficiali. La condizione è ancora lontana dall’ottimale, ma certo è stata una prova che può tornargli molto utile in vista del secondo round a Misano, di scena proprio questo fine settimana. Nel GP che può coronare il suo compagno di box, ‘Morbido’ penserà solo al giusto feeling sia fisico che con la M1.

Dopo un appuntamento su un tracciato ostico come il COTA, le settimane di pausa gli sono servite per lavorare sul suo recupero, preparandosi al meglio alla ‘replica’ sul secondo tracciato tricolore presente in calendario. “La gara ad Austin è stata molto dura, soprattutto a causa di un circuito complesso per il mio ginocchio” ha ricordato Morbidelli. Ma ora si corre su una pista da lui molto apprezzata, ripartendo anche dal precedente GP e dai successivi test. “Le due settimane di pausa hanno concesso un po’ di riposo alla gamba. Saremo più in forma del GP precedente e vogliamo continuare quanto fatto durante i test.”

Foto: motogp.com