MotoGP, Franco Morbidelli: forcellone in carbonio e parafango per la sua M1

Franco Morbidelli lascia Jerez dopo la giornata di test MotoGP: a sua disposizione un nuovo forcellone in carbonio e un parafango ridisegnato.

Franco Morbidelli lascia Jerez dopo il primo podio stagionale e il 9° posto nel test MotoGP. Nel lunedì di prove, diversi gli aggiornamenti a disposizione per la sua Yamaha M1 “old edition”. Un nuovo forcellone in carbonio, diverse configurazioni e un nuovo parafango. Nulla che possa metterlo alla pari dei colleghi di marca, la delusione di fondo resta. E le nuove componenti non sono da sopravvalutare. 67 giri, il migliore dei quali in 1’37″627, a sette decimi dal miglior crono di Vinales.

A Le Mans proverà a ripetere la grande impresa di Jerez, sperando di portare in valigia le buone sensazioni dell’ultimo week-end. “Dopo un weekend di gara e tanti giri di prova da parte di tutti i piloti, c’è molta gomma sull’asfalto. Si può facilmente prendere la strada sbagliata perché i risultati sono fuorvianti. Ma se le novità ci portano avanti a Le Mans, allora sarò soddisfatto“. Nell’elenco delle novità anche un forcellone in carbonio, montato solo nelle fasi finali del test MotoGP. “L’abbiamo installato solo a fine giornata e quindi non siamo riusciti a raccogliere tanti dati. Non so se lo useremo anche in Francia“.

Buone le sensazioni sul parafango che potrebbe migliorare la fase di frenata. “Sono andato più d’accordo con lui sulla moto e nel complesso ho visto dei miglioramenti in zona frenata – aggiunge Franco Morbidelli -. Questo è stato uno degli obiettivi principali del mio lavoro“. Nonostante una Yamaha M1 del 2019 l’italo-brasiliano si è rivelato miglior pilota del marchio a Jerez. I vertici di Iwata si sono congratulati con lui, ma soprattutto hanno assicurato che dal 2022 avrà una moto ufficiale. “Ci siamo visti prima della cerimonia di premiazione (con Lin Jarvis, ndr) e si è congratulato con me. Ma non abbiamo parlato di più“.