MotoGP, Franco Morbidelli e il misterioso problema all’ammortizzatore

Debacle inattesa per il duo Petronas Valentino Rossi-Franco Morbidelli nella gara d’esordio della stagione MotoGP 2021. Se il Dottore chiude 12°, è andata sicuramente peggio al vicecampione del mondo. Partiva come uno dei favoriti, invece si è ritrovato in fondo al gruppo dopo un paio di giri. Un problema di elettronica ha messo il bastone tra le ruote di Frank? Più precisamente sembra un difetto all’abbassatore posteriore. La sua Spec-A sembrava non avesse smorzamento sulla sospensione posteriore, costringendolo a guidare un secondo più lentamente.

‘Morbido’ da favorito a penultimo

18° posto finale, peggio di lui soltanto Lorenzo Savadori, 23,8″ di ritardo. “Abbiamo avuto un problema in griglia, ma abbiamo deciso di andare comunque in gara“, spiega Franco Morbidelli. “È un problema che dobbiamo approfondire perché penso sia successo anche altre volte durante il fine settimana. Ma in gara abbiamo visto chiaramente che qualcosa non andava e purtroppo abbiamo dovuto fare una prestazione così brutta. Mi ha influenzato per tutta la gara. Non posso dirti di cosa si tratta perché non ne siamo ancora sicuri. Stiamo cercando di capire bene di cosa si tratta“.

Molto probabilmente un problema legato al dispositivo holeshot, ma bisogna correre ai ripari in vista del prossimo impegno MotoGP. Fra pochi giorni ci sarà il bis a Losail e Franco Morbidelli cerca il riscatto. “Fondamentalmente, la parte posteriore della moto inizia a sentirsi ‘vuota’, come se non avessi smorzamento nell’ammortizzatore. Non riuscivo a girare. Beh, posso girare, ma ho bisogno di guidare un secondo più lento. Questo è l’effetto avuto. Non sappiamo ancora la causa. Stiamo cercando di indagare, sono sicuro che i ragazzi della Yamaha mi aiuteranno in questa faccenda“. Nonostante il grave problema tecnico l’italobrasiliano ha deciso di proseguire fino al traguardo, per “rispetto della mia squadra e delle persone che lavorano con me” e “per studiare meglio il problema“.