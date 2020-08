In mattinata Francesco Bagnaia è stato operato: inserita una placca nella tibia infortunata. Il rientro è previsto per il GP MotoGP a Misano.

Intervento di successo per il pilota MotoGP Francesco Bagnaia. Questa mattina l’alfiere Pramac Racing è finito sotto i ferri presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Umberto I Ospedale Riuniti di Ancona. L’operazione è stata condotta dal dottor Pascarella e dalla sua equipe. È stata inserita una placca fissata con alcune viti per stabilizzare la frattura articolare della tibia destra. Il pilota piemontese sarà dimesso lunedì mattina e potrà iniziare la riabilitazione. L’obiettivo è riuscire a rientrare in pista a Misano.

