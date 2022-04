MotoGP, format in due giorni: la proposta di Andrea Dovizioso

Il team Yamaha RNF non è interessato dal ritardo dell’aero cargo rimasto fermo in Kenya per quasi due giorni, ma Andrea Dovizioso spera di trarre profitto dal week-end di MotoGP compresso in due giorni. Anche se un eventuale ritardo costringerebbe ad annullare il Gran Premio di Argentina. Il forlivese ex Ducati è concentrato per provare ad approfittare di questa situazione inedita e centrare la prima top-10 in sella alla YZR-M1.

Format MotoGP in due giorni

Il format di due giorni è stato spesso caldeggiato da molti addetti ai lavori, soprattutto ora che il calendario MotoGP conta 21 GP. Tra questi anche Andrea Dovizioso che ha proposto più volte di annullare il venerdì di prove libere in alcune riunioni della Safety Commission. “Ovviamente si tratta di questioni organizzative e di molti altri aspetti di cui noi piloti non siamo a conoscenza. Ora siamo nella situazione in cui possiamo provarlo“. Ammesso che l’aereo cargo arrivi in tempo per consentire alle squadre con i box ancora vuoti di poter montare le moto… “Purtroppo siamo in una situazione strana perché quella di Rio Hondo non è una pista normale in Europa, che di solito è pulita sin dalla prima sessione. Non capisci come funzionano le gomme perché il comportamento cambia ad ogni sessione. Quindi sarà un test un po’ distorto“.

La proposta di Andrea Dovizioso

Il week-end MotoGP condensato in due giorni è un argomento rimbalzato anche nella conferenza stampa del giovedì. Ma ha i suoi pro e contro, perché ridurrebbe il tempo a disposizione delle squadre per provare gli aggiornamenti, considerando che anche le giornate di test ufficiali si sono ridotte. L’idea di Andrea Dovizioso è in parte derivata dalla sua passione per il motocross. “Tre giorni sono lunghi, in realtà non serve questo tempo per una bella lotta in gara. Credo che due giorni possano essere buoni per tutti. Dovrò provarlo questo fine settimana per capirlo davvero. Dal mio punto di vista, tutti traggono vantaggio se guidiamo due giorni invece di tre… Non so perché, ma ho sempre pensato a questo. Forse sto sbagliando“.