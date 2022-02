MotoGP, Flymeto firma con il team VR46 di Valentino Rossi

Flymeto sarà sponsor del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. Accoreo triennale con la squadra di Tavullia: l'azienda si occuperà anche di logistica.

A Tavullia c’è grande fermento per la presentazione ufficiale del team Mooney VR46 di Valentino Rossi. L’evento è previsto per il 23 febbraio, ma verrà lanciato online il giorno dopo. Tante le personalità presenti fra tecnici, piloti e addetti ai lavori. Un evento che si preannuncia di portata internazionale, dove sarà presente il gruppo VR46 al gran completo. Alberto Tebaldi, Alessio Salucci, Gianluca Falcioni, Carlo Casablanca, Pablo Nieto e molti altri.

E’ tempo di svelare anche gli sponsor del nuovo team di Valentino Rossi. Come ampiamente preannunciato da Corsedimoto.com si ufficializza la partnership con Flymeto.com, portale di viaggi che appoggerà i programmi racing di MotoGP e Moto2. Firmato un accordo di tre anni, che comprende la condivisione di un know how per gestire al meglio i servizi di logistica della squadra durante i 21 GP in calendario.

Flymeto vola con la VR46 in MotoGP

Il logo Flymeto.com apparirà sulle Ducati Desmosedici GP di Luca Marini e Marco Bezzecchi e sulle Kalex di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli. Il logo inoltre sarà presente sulle tute dei piloti e le immagini e comunicazioni ufficiali della squadra. “Siamo felici di poter dare il benvenuto a Flymeto.com“, ha dichiarato Alessio Salucci, Team Director Mooney VR46 Racing Team. “Poter avere Flymeto.com al nostro fianco in questa avventura, un’azienda che nutre una grande passione per il motorsport e che ha competenze in un settore cruciale per noi come la logistica e i viaggi, non ha prezzo“.

Petr Feigl, CEO di Flymeto.com, sottolinea l’importanza di poter entrare nel motorsport con la squadra orchestrata da Valentino Rossi. “Corse e viaggi uniscono emozioni e personalmente credo che entrare a far parte con Flymeto.com del Mooney VR46 Racing Team sarà solo un altro passo per approfondire la cooperazione tra le due realtà e cercare ulteriori sinergie commerciali“. Flymeto.com sarà impegnato anche con altri team della MotoGP nel campo della logistica. “Non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione. Siamo molto orgogliosi di far parte del Mooney VR46 Racing Team e una tra le migliori squadre del motomondiale“, ha commentato Mario Cantoni Fiala Direttore Commerciale Motorsport – flymeto.com