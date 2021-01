MotoGP: Fausto Gresini, sveglio e collaborativo. “Grande forza di volontà”

Fausto Gresini, le ultime novità: condizioni stabili, perdura l'insufficienza respiratoria. "La malattia lo mette a dura prova, ma grande forza di volontà." Il comunicato.

Arriva un nuovo aggiornamento per quanto riguarda Fausto Gresini. Il boss dei team MotoGP, Moto2 e Moto3 continua la sua battaglia contro il Covid-19 iniziata nel periodo natalizio. L’ex pilota è tutt’ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. Piccoli passi avanti da registrare in questi ultimi giorni: è sveglio e sta combattendo per lasciarsi alle spalle questo brutto capitolo.

Ecco le parole del dottor Nicola Cilloni in merito. “Le condizioni cliniche generali di Fausto Gresini sono stabili, ma ancora legate al perdurare dell’insufficienza respiratoria che lo lega al supporto con il respiratore. È sveglio, molto collaborativo e riesce a fare fisioterapia. La malattia lo mette a dura prova, ma la sua forza di volontà è sempre molto grande.”

