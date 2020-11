Pericolo scongiurato in Yamaha: dopo una prima positività, Valentino Rossi è risultato negativo all'ultimo test PCR ed è in viaggio per Valencia.

Sospiro di sollievo in casa Yamaha dopo il primo allarme. Sembra infatti che Valentino Rossi sia risultato nuovamente positivo al Covid-19 nel test svolto martedì, ma l’ultimo test PCR di mercoledì ha dato esito negativo (fonte Sky Sport MotoGP). Il Dottore di conseguenza è regolarmente in viaggio per il secondo evento a Valencia. Certo però per l’ufficialità della sua presenza bisognerà attendere l’esito di un terzo tampone svolto stamattina.

Ricordiamo che proprio lo scorso weekend ben cinque membri Yamaha (tra loro Meregalli) sono finiti in isolamento per la positività di un meccanico di Maverick Viñales. Per questo motivo non li vedremo nemmeno questo fine settimana nel paddock del Mondiale MotoGP. La Gazzetta dello Sport aveva reso nota la prima positività, confermata da Yamaha. Pericolo però (forse) scongiurato dal risultato dell’ultimo test PCR, anche se come detto bisogna attendere ancora.