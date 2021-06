MotoGP, Fabio Quartararo: “Voglio dimenticare lo scorso weekend”

Fabio Quartararo verso la tappa al Montmeló da solido leader MotoGP. Può arrivare il 4° successo 2021? L'anno scorso su questa pista ci ha vinto.

L’ultimo vincitore del Gran Premio di Catalunya è proprio Fabio Quartararo. Il pilota Monster Yamaha arriva a questo appuntamento del 2021 in un gran stato di forma, con tre vittorie, un altro podio e quattro pole position in sei gare disputate. Oltre ad aver consolidato la leadership MotoGP iridata dopo il trionfo al Mugello. Il giovane francese sembra aver trovato la quadra non solo con la sua M1, ma anche a livello emotivo. Certo la stagione è ancora lunga, ma se queste sono le “premesse” possiamo dire che è davvero diventato il pilota da battere. O che comunque ha gettato delle solide basi per esserlo.

“È triste da dire, ma in un certo senso voglio dimenticare lo scorso weekend.” Una domenica trionfale per Quartararo, ma sullo sfondo la tragica dipartita del piccolo Jason Dupasquier. “Ho disputato una delle gare più belle della mia vita, ma è stata una domenica nera.” Bisogna però già voltare pagina, il Motomondiale è atteso al Circuit de Barcelona-Catalunya per il settimo evento dell’anno. Su una pista sulla quale il pilota di Nizza conta il successo nel 2020, un secondo posto nel 2019 ed una vittoria nel 2018, quand’era ancora in Moto2. “Sono pronto per un nuovo weekend di gara. Il tracciato mi piace, possiamo fare bene.”

Foto: motogp.com