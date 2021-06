MotoGP: Fabio Quartararo, tre secondi di penalità per il ‘problema tuta’

Arriva una sanzione per Fabio Quartararo dopo quanto accaduto in gara. Tre secondi aggiunti al suo tempo finale, retrocesso quindi in sesta posizione.

Ha fatto certo molto discutere il fatto che Fabio Quartararo sia giunto al traguardo con la tuta ben aperta e senza pettorina. Una situazione davvero pericolosa, con una sanzione arrivata a posteriori. Gli Stewards infatti hanno deciso di aggiungere tre secondi di penalità al tempo finale in gara. In questo modo l’attuale leader MotoGP iridato passa dalla quarta posizione precedente (terzo al traguardo, ma retrocesso in seguito per un taglio in pista) alla sesta definitiva.

Un provvedimento richiesto dopo quanto accaduto nel corso della gara al Montmeló. “Forse aveva caldo” ci aveva scherzato su Pecco Bagnaia. Il campione MotoGP in carica Joan Mir invece aveva insistito chiaramente sulla necessità di comminare una sanzione. “Ha lanciato la protezione dopo aver messo la mano sul manubrio: è pericolosissimo. Andiamo a oltre 200 all’ora, ha messo in pericolo diversi piloti.” Una decisione ufficializzata ore dopo la fine della corsa. E Zarco sorride ancora di più: ora è a -14 dal connazionale. Che risponde così alla seconda sanzione…

