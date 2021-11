Fabio Quartararo, il tatuaggio celebrativo per la prima corona MotoGP

Fabio Quartararo campione MotoGP 2021. Un evento speciale, che il pilota francese di Yamaha ha celebrato anche con un nuovo tatuaggio.

“Ora bisogna pensare anche ad un nuovo tatuaggio.” Tra le tante emozioni, Fabio Quartararo aveva detto chiaramente anche questo non appena vinta la sua prima corona mondiale. Detto, fatto: il neo iridato MotoGP di casa Yamaha ha scritto indelebilmente sulla sua pelle lo straordinario risultato ottenuto in questa stagione 2021 appena conclusa. Non una novità per lui, che già si era tatuato una sua immagine unita alla data della sua prima vittoria (19 luglio 2020). Ora si aggiunge questo suo primo iride nel Campionato del Mondo.

Un primo titolo dal grande significato: da bicampione CEV, ha vissuto annate difficili nelle classi minori del Motomondiale. È anche il primo pilota francese di sempre iridato in top class, 500cc compresa. Ma ha un valore molto importante anche per Yamaha, che non aveva più festeggiato una corona piloti MotoGP dal 2015 con Jorge Lorenzo. Ora il titolo è tornato alla casa dei tre diapason, ma non sarà così semplice mantenerlo. Soprattutto dopo quanto visto da parte della folta truppa Ducati, oltre all’incognita Marc Márquez. Ma la prima corona mondiale certamente non si scorda mai.

