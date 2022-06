MotoGP, Fabio Quartararo: “Senza Marc Marquez è tutto diverso”

Fabio Quartararo approda al GP di Germania da leader del Mondiale MotoGP con un bottino di 147 punti. Dopo la gara di Austin è scattato un click mentale nel campione francese che gli ha permesso di riacquisire fiducia in sella alla Yamaha M1 dopo un inizio di stagione poco esaltante. Ha messo da parte le lamentele sulla mancanza di potenza in rettilineo, del resto fino al prossimo campionato non è consentito apportare modifiche al motore. Nelle ultime cinque gare ha collezionato due vittorie, due podi e un 4° posto e al Sachsenring partirà da favorito, approfittando anche dell’assenza di Marc Marquez.

Quartararo sull’onda del successo

Alla vigilia del GP di Catalunya la Casa di Iwata e Fabio Quartararo hanno messo fine anche al lungo tira e molla sul rinnovo di contratto. Firma sul biennale più corposo in termini monetari, con maggiori garanzie tecniche e un’evoluzione più ingegneristica del prototipo MotoGP 2023. Del resto non ci saranno altre distrazioni con l’uscita del team satellite e tutta l’attenzione degli uomini Yamaha sarà prettamente su di lui. Il Mugello e il Montmelò sembravano tracciati in teoria sfavorevoli alla YZR-M1, invece si è rivelata competitiva riuscendo a fare la differenza in percorrenza di curva e nei cambi di direzione. A fare la differenza ci ha pensato il talento francese, in pieno stato di grazia con questa moto. “L’ultima gara è stata grandiosa. In quest’ultima settimana ho apprezzato molto la sensazione che si prova dopo una vittoria“.

MotoGP al Sachsenring senza re Marquez

Dopo 9 gare su 20, il pilota ufficiale Yamaha è in testa con 22 punti di vantaggio sul direttore inseguitore dell’Aprilia Aleix Espargaró. Il Sachsenring “è un tipo di pista completamente diverso rispetto al Montmelò. Mi sento molto in forma, guido molto bene, sto cercando di nuovo il miglior risultato possibile“. Qui Marc Marquez è il re incontrastato, dall’esordio in MotoGP nel 2013 al 2021 ha sempre vinto, fatta eccezione per il GP del 2020 che è stato annullato per Covid. Stavolta il campione di Cervera non ci sarà, alle prese con la riabilitazione dopo il quarto intervento all’omero tenutosi negli USA lo scorso 2 giugno. Una vittoria senza di lui sarebbe comunque entusiasmante per Fabio Quartararo? “No, perché non è la stessa cosa. Sarebbe una motivazione in più vincere con lui in pista e nessuno ci è riuscito“, riporta ‘AS’. La speranza dei tifosi è di rivedere i grandi duelli tra i due fuoriclasse, ma è anche l’augurio del pilota francese: “Ho imparato molto da lui e voglio continuare a imparare“.

