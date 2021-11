MotoGP: Fabio Quartararo “perso” ed una Yamaha “irriconoscibile”

Fabio Quartararo per nulla soddisfatto della prima giornata di prove libere a Valencia. "Un feeling orribile e non so perché."

Una giornata piuttosto complessa per Fabio Quartararo, non un ottimo inizio per l’ultimo GP dell’anno. Al mattino si è riconfermato tutt’altro che un pesce, chiudendo 15° sotto la pioggia (inaspettata), ma nel corso delle prove libere pomeridiane asciutte, pure chiuse in 11^ piazza, non è andata molto meglio. Il campione MotoGP è anche incappato in una caduta che gli ha lasciato parecchi dubbi, visto che non ha saputo spiegarsi il perché. Più in generale, il pilota Yamaha esprime molte perplessità riguardo ad una moto che gli sembra quasi estranea su questo tracciato. Come ha ammesso lui stesso, quasi una replica di Valencia 2020 come feeling in sella…

Totalmente perso

“Sono caduto e non so perché. Ho guidato la moto come ho fatto tutto l’anno ma siamo lenti, non riusciamo a realizzare un tempo competitivo.” Fabio Quartararo inizia così il riassunto di una prima giornata ben diversa dalle aspettative. Con problemi in entrambe le condizioni incontrate. “Non ci aspettavamo la pioggia, quindi non siamo riusciti a sistemare il set up. Sappiamo cos’è successo” ha però rimarcato riguardo le FP1.

Sull’asciutto invece è andata peggio. “Avevo un feeling orribile, non riconoscevo la mia moto e non riesco davvero a capire, visto che ho guidato come sempre. Mi sentivo proprio perso! La cosa che mi infastidisce di più poi è non riuscire a capire il perché. Dobbiamo lavorarci in squadra.” Come detto, quasi una replica del GP dell’anno scorso… “È stato un disastro” ha ricordato Quartararo. “Ad essere onesti, sta succedendo qualcosa di molto simile.”

Foto: motogp.com