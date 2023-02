MotoGP, Fabio Quartararo: “Mai una vera battaglia con Bagnaia”

Fabio Quartararo lascia gli USA e si appresta a volare in Malesia, dove dal 10 al 12 febbraio ci sarà il prossimo test MotoGP. Basteranno pochi giri per capire se la Yamaha M1 ha saputo innestare cavalli al motore, una richiesta avanzata da oltre un anno e finora rimasta incompiuta. Per avere un quattro cilindri al massimo potenziale dovrà attendere il 2024, quando il lavoro dell’ingegnere Luca Marmorini vedrà i suoi frutti. Ma nel breve termine serve accorciare il gap di potenza dalle rivali, vero tallone d’Achille rivelatosi fatale nella mancata riconferma iridata.

Quartararo a caccia di rivincita

Nonostante una Yamaha YZR-M1 latitante di velocità, il campione francese è riuscito a chiudere la stagione 2022 al secondo posto in classifica finale. A dimostrazione che, in termini di talento, poco o nulla ha da invidiare a Pecco Bagnaia. Ha ribadito la sua fiducia nel marchio di Iwata, sempre più aperto ai cervelli europei che in questo momento storico fanno la differenza nella classe MotoGP. Resta da vedere come si sono mossi gli ingegneri durante questa pausa invernale e se le promesse fatte prima del rinnovo di contratto di Quartararo sono state rispettate. Difficile digerire il mancato bis mondiale, dopo avere guidato la classifica per metà stagione, prima del tracollo post Assen. Adesso l’obiettivo è sfidare il nuovo campione in un corpo a corpo.

Sfida al neo campione MotoGP

In un’intervista a NBC Sports ricorda come non si sia mai trovato a duellare con chi gli ha rubato la corona nel 2022. C’è stata qualche piccola scaramuccia nell’ultimo Gran Premio di Valencia, ma mai una vera lotta ruota a ruota. ‘El Diablo’ ha voglia di rivincita, ma serve una Yamaha in condizioni ottimali. “Non ho mai avuto una vera battaglia con Pecco, un vero duello in pista, perché a volte io ho vinto e lui è caduto e viceversa. Ma succederà presto“. La prossima settimana ci sarà il test verità sul circuito di Sepang e vuole restare ottimista. “Penso che la Yamaha abbia fatto un buon lavoro e lo vedremo nei primi test . Nutro grandi speranze di poter lottare con i primi“.

Fabio Quartararo sa di avere commesso anche qualche errore personale. Quando bisognava accontentarsi di punti preziosi è andato oltre il limite ed è finito a terra. Pensare che aveva 91 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia dopo la tappa del Sachsenring… “Ho pensato a voler vincere sempre quando potevo arrivare quarto o quinto e ho commesso qualche errore… Ma dagli errori si impara sempre“. Maturità e costanza saranno valori basilari in una stagione MotoGP che vede l’ingresso delle gare sprint e un totale di 42 gare. E’ pur vero che una volta saliti in moto l’istinto del predatore gioca brutti scherzi a tutti i contendenti.

Foto: MotoGP.com