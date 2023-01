MotoGP: Fabio Quartararo di nuovo in moto dopo l’infortunio

Di nuovo in moto a 45 giorni dall’infortunio. Finora Fabio Quartararo era stato costretto ad uno stop forzato a causa di una piccola frattura alla mano sinistra (ne abbiamo parlato qui). Ora però il problema è alle spalle, l’iridato MotoGP 2021 è tornato ad allenarsi in moto. Sui suoi canali social il pilota francese ha mostrato con soddisfazione il ritorno in azione su una moto da cross. Assieme a lui al Fox Raceway in California c’è l’amico e pilota Moto2 Tony Arbolino.

“La prossima settimana ritornerò in sella. Non vedo l’ora, mi manca. Di solito d’inverno è quando posso davvero allenarmi in moto, quest’anno invece è stato diverso.” Nel corso della presentazione Yamaha, Fabio Quartararo aveva commentato così la sua situazione. Ora il tono è ben diverso. “Non potrei essere più felice! Primo giorno di allenamento dopo 45 giorni.” Questo il commento del campione di Nizza nella sua storia instagram, un breve video che lo ritrae in azione sulla pista statunitense.

Un piccolo “ritardo” nella sua consueta routine, ma ora tutto è tornato nella norma. Quartararo si sta impegnando al massimo per arrivare preparato ai primi test dell’anno, in programma nei giorni 10-12 febbraio a Sepang. Sarà anche la prima prova per capire il valore della sua Yamaha M1 contro le Ducati, in particolare quella del campione Bagnaia. L’obiettivo per Quartararo è uno solo: “Voglio lottare per il titolo, riportarlo in Yamaha.” I test in Malesia saranno importantissimi in questo senso.

Foto: Instagram-Fabio Quartararo