Fabio Quartararo in Austria per dimenticare i problemi di Brno. Occhio di riguardo per KTM ed il meteo. "Possiamo ripetere il podio 2019."

Fabio Quartararo vuole dimenticare in fretta il difficile Gran Premio disputato a Brno. Dopo due successi, i suoi primi in MotoGP, non può essere particolarmente soddisfatto di un settimo posto. Problemi soprattutto di gomme per il giovane francese (con qualche frecciatina verso Michelin e KTM…), tutt’ora leader iridato della classe regina, ma si va a Spielberg per voltare pagina. L’obiettivo è tornare ad essere protagonista, o nel peggiore dei casi ripetere il podio ottenuto nel 2019.

Ricordiamo infatti che l’anno scorso Quartararo chiuse in terza piazza al Red Bull Ring, per lui il terzo podio MotoGP. Neanche a dirlo, il pilota di Nizza vuole migliorare sensibilmente questo seppur ottimo piazzamento, considerando che si trattava della stagione d’esordio. Non dimentichiamo poi che ci sarà un’incognita in più, dovuta alle condizioni meteo: sembrano essere aumentate sensibilmente le possibilità di aver a che fare con la pioggia nel corso del fine settimana di gare.

“Quello a Brno non è stato certo il miglior fine settimana” ha ammesso l’alfiere Petronas SRT. “Ma arriviamo in Austria con altri punti in più in campionato. Il Red Bull Ring mi piace molto e non vedo l’ora di correrci, ma sappiamo anche che dovremo fare nuovamente attenzione a KTM. Hanno testato molto su questa pista, quindi avranno molti dati importanti da utilizzare in gara. Dovremo anche tenere d’occhio le condizioni meteo, ma sappiamo di poter essere competitivi e di poter ripetere il podio del 2019.”